В 2016 году от приватизации городской бюджет пополнился на 90 млн 630 тысяч рублей

Об итогах реализации Прогнозного плана приватизации муниципального имущества города Орла на 2016 год 18 апреля на профильном комитете городского Совета народных депутатов проинформировала Маргарита Савельева, заместитель начальника управления муниципального имущества и землепользования.

В Прогнозный план приватизации было включено 100 объектов. В ходе его реализации было объявлено о проведении 43 торгов, на которые выставили 304 лота. При этом начальная цена продажи объектов недвижимого имущества определялась на основании независимой оценки, которая проводится по результатам электронного аукциона.

Как сообщила Маргарита Савельева, в 2016 году было продано 20 объектов недвижимости. По остальным объектам аукционы проводились неоднократно, но желающих приобрести их пока не нашлось. В минувшем году от реализации Прогнозного плана приватизации городская казна пополнилась на 90 млн 630 тыс рублей при плановых показателях 250 млн 222 тыс рублей.