В 2016 году область получила 24 автомобиля скорой помощи

Также в рамках программы наказов избирателей депутатам областного Совета народных депутатов была приобретена машина для Мценской ЦРБ.

Сейчас в регионе работают 230 автомобилей скорой помощи, однако общая потребность учреждений здравоохранения области в скорых составляет 91 единицу.

«В 2016 году Орловской областью было получено 24 АСМП, из которых в настоящее время в эксплуатацию введены девять. Остальные 15 АСМП, поставленных в регион, были приняты уполномоченным получателем БУЗ Орловской области „Станция скорой медицинской помощи“. С момента поставки и до настоящего времени в отношении данных автомобилей выполняются установленные законодательством процедуры по их передаче в казну Орловской области и по их закреплению на праве оперативного управления за учреждениями здравоохранения», — рассказал на заседании правительства руководитель департамента здравоохранения Орловской области Александр Лялюхин.