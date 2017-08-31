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  3. В 2016 году более тысячи орловчан получили медпомощь по страховке

В 2016 году более тысячи орловчан получили медпомощь по страховке

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31.08.2017

В 2016 году высокотехнологичную медицинскую помощь за счет средств обязательного медицинского страхования в Орловской области получили 1410 пациентов. Это на 28% граждан больше, чем в 2015 году.

Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, была оказана на сумму 24,7 млн рублей.

С учетом среднего федерального норматива объема высокотехнологичной медицинской помощи и численности населения Орловской области потребность в оказании данного вида помощи гражданам составляла на 2016 год 3596 пациентов.

Всего высокотехнологичную медицинскую помощь за счет всех источников финансирования получил 3681 орловец.

Также в 2016 году на средства федерального бюджета санаторно-курортное лечение прошли 424 человека, в том числе 322 ребенка.

В рамках территориальной программы ОМС медицинскую реабилитацию в условиях круглосуточного стационара получили 2953 пациента, в том числе в Санатории «Дубрава» и Санаторий «Лесной» — 1869 человек.

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