Утвержден состав Координационного комитета содействия занятости населения Орловской области

В соответствии с постановлением Правительства Орловской области от 17 февраля 2017 г. № 50, председателем Координационного комитета назначен заместитель Председателя Правительства Орловской области по промышленности, связи, торговле, информационным технологиям, труду и занятости Игорь Козин.

В состав Координационного комитета вошли начальник Управления труда и занятости Орловской области Анатолий Майоров, председатель Федерации профсоюзов Орловской области Николай Меркулов, члены регионального Правительства, представители профильных подразделений администрации области и города Орла, начальник Управления по вопросам миграции Управления МВД РФ по Орловской области Наталия Балашова, и. о. ректора ОГУ им. И. С. Тургенева Ольга Пилипенко, председатель областного правления Всероссийского общества инвалидов Орловской области Николай Столяров, руководитель Главного бюро медико-социальной экспертизы по Орловской области Оксана Петрова.

Этим же постановлением утверждено Положение о Координационном комитете содействия занятости населения Орловской области.

Координационный комитет является постоянно действующим совещательным органом. Который создан в целях выработки согласованных решений по определению и осуществлению политики занятости населения на уровне Орловской области в рамках социального партнерства.

В числе основных функций Комитета: подготовка предложений по разработке и реализации федеральных целевых программ и государственной программы Орловской области в сфере занятости населения; разработка мер по предотвращению конфликтов в отношениях работодателей и граждан; подготовка предложений по совершенствованию правовых актов в сфере занятости населения, а также ряд других.