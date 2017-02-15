Утвержден план мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах в 2017 году

Соответствующее постановление подписал глава администрации города Орла Андрей Усиков.

Официально купальный сезон стартует в областном центре с 1 июня и продлится до 31 августа. Пока определены два места для купания и массового отдыха горожан — это озеро Светлая жизнь и зона отдыха на реке Ока в районе городского парка культуры и отдыха. Но, как пояснил Игорь Тарасов, начальник управления по безопасности администрации Орла, городские власти в настоящее время рассматривают еще одно место для оборудования пляжа. Возможно, им станет парк «Разградский».

Подготовка зон отдыха к купальному сезону начнется с 15 апреля. Ответственным за их содержание и оборудование будет МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла». Вдоль водоемов будут установлены информационные стенды о мерах безопасности на воде. До 1 июня на городском пляже будет организована работа общественного спасательного поста. Охрану общественного порядка в летнее время будут обеспечивать сотрудники полиции.

Купание вне отведенных для этого местах будет запрещено. Об этом горожан будут информировать запрещающие знаки. Всего в разных районах города установят 61 знак.

В постановлении также определены места, опасные для жизни людей в осенне-зимний и весенний периоды, в частности во время ледостава, таяния льда, весеннего половодья, традиционного подледного лова рыбы. Это озеро Светлая жизнь, реки Ока и Орлик, водоемы в районе пересечения улиц Зои Космодемьянской и Генерала Родина, в районе улицы Гайдара, Силикатный пруд. Здесь также установят запрещающие знаки.

Одним из направлений станет разъяснительная работа среди населения о мерах безопасности на водных объектах, которую в течение всего года будет вести городское управление по безопасности совместно с другими подразделениями администрации. Традиционно пройдет месячник безопасности на водных объектах города Орла. Особое внимание будет уделено работе с детьми. Среди школьников проведут занятия и беседы на тему безопасности.