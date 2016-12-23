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Утвержден бюджет города Орла на 2017 год

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23.12.2016

22 декабря на заседании Орловского городского Совета депутаты утвердили бюджет Орла на будущий год.

По информации заместителя главы администрации города Орла-начальника финансово-экономического управления Артема Митасова, общий объем доходов бюджета составил 3,7 миллиарда рублей, общий объем расходов — 3,9 миллиарда рублей.

Среди основных источников доходов городского бюджета: налоги, использование муниципального имущества и безвозмездные поступления из других бюджетов.

В целом, бюджет города сохраняет свою социальную направленность. Расходы на социальную сферу в 2017 году составят 77,2% от общего объёма. На образование, в частности, будет выделено 2,7 миллиарда рублей, причем основная часть этих средств будет направлена на заработную плату работникам образовательных учреждений. На культуру предполагается затратить 174 миллиона рублей, на социальную политику — 193 миллиона, на физкультуру и спорт направят шесть миллионов рублей.

На транспорт будет израсходовано 56 миллионов рублей. В дорожное хозяйство из городского бюджета будет вложен 31 миллион рублей. На благоустройство города в будущем году из муниципального бюджета планируется направить 120 миллионов.

Как было отмечено на сессии горсовета, в сложный кризисный год в первую очередь все усилия будут направлены на сохранение социальных обязательств городского бюджета. Это, в том числе, расходы на питание школьников и поддержку льготных категорий граждан в оплате жилья.

Ссылки по теме:

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