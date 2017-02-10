Успехи АПК Орловской области отмечены на федеральном уровне

В начале февраля делегация нашего региона во главе с членом Правительства Орловской области — руководителем Департамента сельского хозяйства Орловской области Юрием Сидыгановым приняла участие в XXII Международной выставке «MVC Зерно — Комбикорма — Ветеринария». Мероприятие проходило под эгидой Министерства сельского хозяйства Российской Федерации на площадках ВДНХ.

Коллеги из регионов России, представители Минсельхоза РФ отмели позитивную динамику орловского растениеводства.

Напомним, что по приросту посевных площадей в минувшем году регион занял 3-е место в Российской Федерации, обеспечив рекордный показатель посевной площади в Орловской области за весь постперестроечный период — более 1 млн га.

Валовой сбор зерна превысил 3,1 млн тонн: 5-е место в ЦФО, 17-е в Российской Федерации. В среднем на одного жителя Орловщины было собрано почти по 4 тонны зерна (в 4 раза больше, чем по Российской Федерации).

Показатели производства практически всех видов технических культур были улучшены в сравнении с предыдущими годами.

Такие высокие результаты были отмечены наградами Минсельхоза России.

Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев вручил Почетную грамоту Минсельхоза России за многолетний добросовестный труд вручил заместителю начальника управления — начальнику отдела агротехнологий и развития агросервиса управления по развитию технологий в растениеводстве и животноводстве Департамента сельского хозяйства Орловской области Ирине Гуринович.

Благодарностью Министерства награждены главный агроном акционерного общества «Орёл Нобель-Агро» Владимир Цепляев и член крестьянского (фермерского) хозяйства Александр Супонев.

Орловская область также была отмечена за эффективную организацию работы по сельскохозяйственному страхованию с государственной поддержкой в 2016 году. Соответствующая грамота вручена члену Правительства Орловской области — руководителю Департамента сельского хозяйства Орловской области Юрию Сидыганову.

«На Орловщине органы АПК уделяют особое внимание вопросам страхования, — отметил президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов. — В результате в 2016 г. здесь получило господдержку страхование посевов на площади 141 тыс. га, застрахованное с господдержкой поголовье животных составило 124 тыс. условных голов. Регион входит в десятку крупнейших рынков страхования урожая и животных».