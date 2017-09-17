Урожайность зерновых на Орловщине превысила исторический максимум

По информации пресс-службы областного правительства, в Орловской области почти по всем видам зерновых и зернобобовых культур урожайность превысила исторические максимумы на 6-8 ц/га.

По состоянию на 14 сентября убрано более 70% от плана (618 тыс. га зерновых). Валовой сбор зерна составил более 2,6 млн тонн. Напомним, что в конце июля губернатор Орловской области Вадим Потомский попросив аграриев собрать 3,137 млн. тонн зерна.

Больше всего пшеницы произведено в в Ливенском и Покровском районах (почти по 200 тыс. тонн в каждом), овса — в Болховском районе (почти 9 тыс. тонн), гороха — в Покровском (21,6 тысяч тонн). По производству гречихи лидирует Колпнянский район — 12 тысяч тонн.

Добавим, что по валовому сбору зерна в 2016 году Орловская область заняла пятое место в ЦФО и семнадцатое в Российской Федерации. Всего в закрома региона было засыпано около 3,1 млн тонн зерна.