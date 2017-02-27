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Уровень преступности в 2016 году снизился на 10% за счет декриминализации УК

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27.02.2017

Уровень преступности в России в минувшем году сократился почти на 10% — это самое большое снижение за последние 5 лет. Об этом сообщил ТАСС представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

«В 2016 году зафиксировано снижение преступности на 9,6% — с 2 млн 388 тыс. 476 до 2 млн 160 тыс. 63 преступлений. Это самое значительное снижение количества преступлений за последние пять лет», — отметил Куренной.

В 2015 году количество зарегистрированных преступлений возросло на 9%, при этом в предыдущие годы (с 2011 по 2014 год) количество преступлений ежегодно сокращалось в среднем на 4,5%.

Представитель Генпрокуратуры объяснил значительное снижение количества регистрируемых преступлений вступлением в силу закона, декриминализировавшего отдельные составы преступлений.

«Теперь человек, впервые совершивший преступление небольшой или средней тяжести, освобождается от уголовной ответственности. В результате количество зарегистрированных преступлений средней тяжести снизилось на 8,8% (с 820 тыс. до 748 тыс.), а небольшой тяжести — на 9% (с 1,048 млн до 953 тыс.).», — отметил Куренной.

Кроме того, в 2016 году увеличена сумма неоплаченных налогов, которая считается основанием для уголовного преследования, что привело к снижению количества экономических преступлений на 3,3% — с 112,445 тыс. до 108,754 тыс.

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