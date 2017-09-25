Урбанисты предложили создать отдельные велополосы в городах РФ

Специалисты КБ «Стрелка» (занимается благоустройством ключевых общественных пространств 40 городов России в рамках программы, инициированной Фондом единого института развития в жилищной сфере АИЖК — прим. ТАСС) для повышения безопасности на дорогах в крупных российских городах предложили создать отдельные велополосы от основных автомагистралей. Об этом в понедельник сообщил ТАСС руководитель проектов благоустройства ключевых общественных пространств в городах России КБ «Стрелка» Даниил Хлебников.

«Уличная инфраструктура и навигация практически отсутствует во многих городах. Решением может стать расширение нормативной базы по дорожному строительству с внесением апробированных решений по велотранспорту, которые помогут обезопасить улицы. В частности, мы предлагаем создание велополос, отделенных от основной проезжей части делениаторами (разделительными элементами), а не только разметкой, плюс установка специализированных светофоров», — сказал Хлебников, добавив, что создание связанных маршрутов должно быть вписано в мастер-план, расписанный по годам.

По его словам, администрации многих городов уже начали реагировать на такие запросы. Так, например, в Кемерово проходят крупные велопробеги, активно развивается велосипедная инфраструктура.