Управление Россельхознадзора провело проверки на наличие в Орловской области основных инфекционных болезней животных
14.07.2017
Управление Россельхознадзора провело проверки на наличие в Орловской области основных инфекционных болезней животных.
За несколько недель было проведено 979 исследований.
Ни одна из проб не дала положительный результат. В том числе — пробы на африканскую чуму свиней, «птичий грипп», сальмонеллёз и другие распространённые напасти «меньших братьев».
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