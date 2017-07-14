Управление Россельхознадзора провело проверки на наличие в Орловской области основных инфекционных болезней животных.

За несколько недель было проведено 979 исследований.

Ни одна из проб не дала положительный результат. В том числе — пробы на африканскую чуму свиней, «птичий грипп», сальмонеллёз и другие распространённые напасти «меньших братьев».