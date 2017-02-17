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  3. Указом Вадима Потомского учрежден юбилейный знак «80 лет Орловской области»

Указом Вадима Потомского учрежден юбилейный знак «80 лет Орловской области»

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17.02.2017

Юбилейный знак учрежден в честь 80-летия Орловской области в целях поощрения граждан и коллективов организаций за высокие достижения в трудовой деятельности, активное участие в социально-экономическом и культурном развитии Орловской области.

В торжественной обстановке юбилейный знак будет вручать Губернатор Орловской области либо по его поручению члены Правительства Орловской области, руководители органов исполнительной государственной власти специальной компетенции области, иных государственных органов, руководители органов местного самоуправления муниципальных образований, руководители организаций.

Юбилейный знак «80 лет Орловской области» имеет форму круга диаметром 34 мм. На лицевой стороне знака в верхней части − рельефное изображение герба Орловской области в обрамлении лаврового венка, располагаемого по окружности. По обе стороны от герба, на уровне зубцов центральной башни крепости, рельефно изображены цифры «1937» и «2017». На оборотной стороне помещена в четыре строки рельефная надпись «80 лет Орловской области» в обрамлении лаврового венка.

Изготавливаться юбилейный знак будет из медно-никелевого сплава цвета «античное серебро».

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