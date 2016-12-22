Учреждены флаг и геральдический знак Росгвардии
21.12.2016
Президент РФ Владимир Путин подписал указы об учреждении флага и геральдического знака — эмблемы и знамени Росгвардии. Тексты документов размещены в среду на официальном портале правовой информации.
«Учредить геральдический знак — эмблему, знамя и флаг войск национальной гвардии Российской Федерации», — говорится в документе.
Другим указом президент утвердил флаг Федеральной службы войск национальной гвардии: «Учредить флаг Федеральной службы войск национальной гвардии РФ».
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