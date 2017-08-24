Убытки "Спецавтобазы" по сравнению с 2016 г. выросли на 2,6 млн руб.

По итогам работы за первое полугодие 2017 года выручка основной деятельности по сравнению с первым полугодием 2016 года возросла на 12,4%, но также возросли и расходы предприятия за тот же период на 13,3%. В результате убыток по основной деятельности по сравнению с 2016 г. возрос на 2, 57 млн руб. и составил 12, 74 млн руб.

Информация была озвучена на заседании омитета по экономической политике и предпринимательству в очередной раз рассмотрели вопрос о финансово-экономическом состоянии МУП «Спецавтобаза».

На величину убытков в первом полугодии этого года по основному виду деятельности оказали ряд факторов. А именно, недофинансирование работ по уборке скверов ( 2,35 млн руб.); увеличение расходов на вывоз ТБО из районов частной застройки ( 2,21 млн руб.); увеличение расходов на захоронение ТБО ( 1,39 млн руб.); увеличение расходов на механическую уборку улиц ( 2,6 млн руб.) и суммы платежей по сублизингу по сравнению с прошлым годом возросли на 1,7 млн руб.

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