Уборочная кампания этого года может начаться с запозданием из-за погодных условий

Уборочная кампания этого года может начаться с запозданием на несколько недель. Причина — прогнозируемые погодные условия. Об этом сообщил ведущий инспектор по контролю за исполнением поручений секретариата губернатора Владимир Коротеев.

Между тем, вероятно и то, что в июле, при повышении температуры, придётся убирать несколько культур одновременно.

Всего предстоит убрать 885 тысяч гектаров зерновых, двадцать две тысячи гектаров рапса, а также 69 тысяч гектаров сои и 70 тысяч гектаров подсолнечника.