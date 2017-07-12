Уборочная кампания этого года может начаться с запозданием из-за погодных условий
12.07.2017
Уборочная кампания этого года может начаться с запозданием на несколько недель. Причина — прогнозируемые погодные условия. Об этом сообщил ведущий инспектор по контролю за исполнением поручений секретариата губернатора Владимир Коротеев.
Между тем, вероятно и то, что в июле, при повышении температуры, придётся убирать несколько культур одновременно.
Всего предстоит убрать 885 тысяч гектаров зерновых, двадцать две тысячи гектаров рапса, а также 69 тысяч гектаров сои и 70 тысяч гектаров подсолнечника.
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