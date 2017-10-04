Туристский кластер Орловской области будет развивать гастрономический туризм

Орловский гастрономический форум, состоявшийся 27 сентября на площадке ТМК «ГРИНН», стал стартовым событием по развитию гастрономического туризма в регионе.

Напомним, программа форума объединила выставку-дегустацию продукции орловских товаропроизводителей и деловую программу. Во время работы выставки-дегустации гостям форума было продемонстрировано высокое качество продуктов местного производства. Деловая программа в формате круглого стола «Перспективы развития гастрономического туризма в Орловской области» собрала заинтересованное профессиональное сообщество, органы власти, экспертов федерального уровня.

Прошедший форум позволил сформировать план к действию по развитию гастрономического туризма.

Резиденты туристского кластера, в числе которых «Орловский объединенный государственный литературный музей И. С. Тургенева», трактир «Пельменовъ» и туристическая база «Лагуна», а также иные резиденты уже начали активную работу над совместными кластерными проектами.

При этом поддержка Центром кластерного развития является реальным инструментом снижения административных барьеров и возможности софинансировать затраты на продвижение проектов.

В ближайшее время предстоит выбрать региональный продукт, который выступит гастрономическим брендом региона, по примеру всеми узнаваемого бренда «Вологодского масла», а также проработать идею создания литературно-гастрономического фестиваля.