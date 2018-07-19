Треть затрат на выполнение майского указа может лечь на регионы
18.07.2018
Около трети затрат на выполнение майского указа президента Владимира Путина ляжет на бюджеты регионов, рассчитывает Минфин, сообщил замглавы ведомства Юрий Зубарев на круглом столе в Совете Федерации.
Власти ищут источники для выполнения нацпроектов, заявленных как приоритеты в майском указе Путина. Стоимость их реализации оценивается в сумму около 8 трлн рублей.
«Источником средств для национальных проектов будет изменение налогового законодательства, а также увеличение заимствований на рынке», — сказал Зубарев.
«Достижение национальной цели невозможно без участия регионов. Формат участия регионов в национальных проектах проговаривается, прорабатывается. Индикативно порядка 30% от необходимых сумм — как раз предполагается, что это будет часть региональная. Эта сумма варьируется по проектам», — цитирует Зубарева ТАСС.
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