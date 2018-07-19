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Треть затрат на выполнение майского указа может лечь на регионы

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18.07.2018

Около трети затрат на выполнение майского указа президента Владимира Путина ляжет на бюджеты регионов, рассчитывает Минфин, сообщил замглавы ведомства Юрий Зубарев на круглом столе в Совете Федерации.

Власти ищут источники для выполнения нацпроектов, заявленных как приоритеты в майском указе Путина. Стоимость их реализации оценивается в сумму около 8 трлн рублей.

«Источником средств для национальных проектов будет изменение налогового законодательства, а также увеличение заимствований на рынке», — сказал Зубарев.

«Достижение национальной цели невозможно без участия регионов. Формат участия регионов в национальных проектах проговаривается, прорабатывается. Индикативно порядка 30% от необходимых сумм — как раз предполагается, что это будет часть региональная. Эта сумма варьируется по проектам», — цитирует Зубарева ТАСС.

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