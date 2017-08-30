Траты россиян на подготовку детей к 1 сентября за год уменьшились на 14%

Расходы россиян на подготовку детей к школе снизились по сравнению с прошлым годом на 14%, не экономят родители только на одежде и обуви, пишет ТАСС. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в среду на сайте организации.

«Родительский бюджет на подготовку детей к школе сокращается второй год подряд. Сумма средних декларируемых трат в 2017 г. году составила 12745 руб. — против 14810 руб. в 2016 г. (-14%)», — говорится в исследовании социологов. Для сравнения, в 2015 г. это значение составляло 20026 руб., а в 2014 г. — 13628 руб.

Больше всего россияне снизили затраты на покупку учебников и тетрадей — в текущем году их расходы составили 1197 руб. по сравнению с 1908 руб. в 2016 г. Кроме того, уменьшились расходы как на добровольные спонсорские взносы (310 руб. в текущем году по сравнению с 716 руб. в прошлом), так и на взносы по договоренности с администрацией школы (649 рублей по сравнению с 1214 руб. в 2016 г.). При этом большинство опрошенных (60%) отметило, что за последний год не сталкивалось с незаконными требованиями денег со стороны школьных администраций.

Траты на покупку одежды и обуви для школьников, напротив, выросли по сравнению с прошлым годом — 6442 руб. по сравнению с 5931 руб. На покупку портфеля и письменных принадлежностей респонденты готовы потратить 1785 руб. (2153 руб. в 2016 г.) и 1773 руб. (1968 руб. в 2016 г.) соответственно. На подарки учителям к 1 сентября родители школьников готовы отдать не более 589 руб. (по сравнению с 920 руб. в 2016 г.).

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