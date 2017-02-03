"Тотальный диктант-2017" пройдет 8 апреля

Акция «Тотальный диктант» в этом году пройдет 8 апреля. Текст уже написан, имя его автора держится в секрете, сообщила пресс-служба Новосибирского госуниверситета (НГУ), где со 2 по 4 февраля проходит международная конференция в рамках проекта.

В этом году изменится время старта «Тотального диктанта» по часовым поясам, он пройдет в 8, 11 и 14 часов по московскому времени.

«Это связано с тем, что в столице „Тотального диктанта“, Новосибирске, в этом году произошла смена часового пояса. Мы считаем, что в Новосибирске традиционно диктант должен пройти в 15:00 по местному времени», — приводит пресс-служба слова организатора и руководителя проекта Ольги Ребковец.

Имя автора текста организаторы держат в секрете и откроют на традиционной весенней пресс-конференции, которая запланирована на 1 марта. Текст диктанта уже написан, и экспертный совет работает над составлением комментариев по проверке. «Это огромная работа и тяжелый труд — сделать так, чтобы каждая запятая соответствовала всем возможным правилам и проверяющие ни в коем случае не посчитали за ошибку то, что ошибкой не является», — сказала Ребковец.

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