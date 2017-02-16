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Ткачев ожидает роста производства сельхозпродукции в 2017 г. не менее 4%

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16.02.2017

Глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев ожидает роста производства сельхозпродукции в 2017 г. не менее 4%. Такой прогноз он озвучил в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы более 4% выросли за 2016 г. За 2016 г. — 4,3%, за 2015 г. — 3,5%, 2014 г. — 3%», — сказал он. «Я надеюсь, что мы останемся в этой цифре — не меньше 4%», — добавил министр.

Объем производства сельхозпродукции в РФ в 2016 г., по данным Росстата, составил 5,6 трлн руб. Производство сельхозпродукции в 2016 г. выросло на 4,8%, сообщает ТАСС.

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