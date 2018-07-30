Темпы уборочных работ в Орловской области превышают показатели аналогичного периода минувшего года

Об этом сегодня сообщил на аппаратном совещании в региональной администрации руководитель Департамента сельского хозяйства области Сергей Борзенков

Стартовавшая 11 июля уборка озимых зерновых культур из-за большого количества осадков велась выборочно в 19 районах.

На сегодняшний день обмолочено 74,7 тыс. га озимых зерновых культур. Собрано 362 тыс. тон пшеницы при средней урожайности 44 ц/га. Также обмолочено более 2 тыс. га гороха, 2,5 тыс. га ячменя.

В 2017 году, по информации на 30 июля, было обмолочено 6 тыс. га озимой пшеницы.

Как отметил Сергей Борзенков, в поля вышли 2247 зерноуборочных комбайнов. Подготовлено 103 зерноочистительных комплекса, 207 единиц весового хозяйства.

Средняя нагрузка на один комбайн в период уборки составит 383 гектара. Это ниже общероссийских показателей.

Дополнительно планируется привлечь 139 зерноуборочных комбайнов.

В перевозке зерна будет задействовано около 2,75 тыс. грузовиков.

На территории области осуществляют деятельность 25 хлебоприемных предприятий, мощность единовременного хранения которых составляет 1,5 млн тонн.

Серьезным стимулом для аграриев является своевременное доведение господдержки, объем которой уже достиг 1,085 млрд рублей или 76 % от годового лимита.

Освоены субсидии по инвестиционным кредитам — 457,9 млн рублей. Ожидается подписание Соглашения с Минсельхозом России по иным межбюджетным трансфертам на 183 млн рублей.

В рамках «Единой субсидии» выплачено 307,04 млн рублей.

Только в июле перечислены субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства в сумме 70,64 млн рублей, на повышение продуктивности в молочном скотоводстве — 5,8 млн рублей.

Кроме того, Минсельхозом РФ орловским аграриям ободрено 200 краткосрочных кредитов на 3,6 млрд рублей.

Андрей Клычков отметил важность создания на Орловщине новых хлебоприемных предприятий, напомнив, что 25 июля в Новосильском районе была открыта первая очередь элеватора АО «Орёл Нобель-Агро» на 30 тыс. тонн хранения зерна.