Тариф "Платона" в 2017 году увеличат вдвое

Тариф по системе «Платон» в 2017 году будет увеличен в два раза, до 3,06 рублей с 1 км. Об этом сообщил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов.

«Год система „Платон“ отработала в нормальном режиме, пора переходить на новый тариф. Сейчас это 1 рубль 53 копейки, необходимо переходить на 3,06 руб. Это нужно сделать в 2017 году. Как, сейчас думаем», — сказал Соколов на открытии железнодорожного туннеля в городе Лиски Воронежской области.

Как сообщает ТАСС, на данный момент на строительство и модернизацию дорожной сети России тратятся бюджетные средства. «Инфраструктура построена на народных деньгах, а на ней зарабатывают коммерческие структуры. Коммерческий грузовик более 12 тонн наносит ущерб, равный проезду 20-30 тыс. легковых автомобилей. Смысл системы „Платон“ в том, чтобы создать равные условия для использования дорог всеми видами транспорта», — отметил Соколов.

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