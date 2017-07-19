Сжиженный газ в Орловскую область будет поставлять ООО «Газэнергосеть Брянск»

Как сообщила пресс-служба областной администрации, правительство Орловской области с 1 июля 2017 года определило газораспределительную организацию ООО «Газэнергосеть Брянск» ответственной за поставки в регион сжиженных углеводородных газов для бытовых нужд населения. Смена поставщика связана с изменением права собственности на имущественный комплекс сжиженного углеводородного газа, принадлежащий ранее АО «Газпром газораспределение Орел»,

При оформлении лицензии ООО «Газэнергосеть Брянск» на эксплуатацию опасных производственных объектов регистрацию в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору прошли пункты, расположенные в г. Орле, г. Мценске, г. Ливнах, г. Болхове, пгт. Покровское Орловской области.

Специалистами данных газонаполнительных пунктов заправка газовых баллонов сжиженным углеводородным газом осуществляется в прежнем режиме.

Дополнительно в целях удовлетворения спроса населения по поставкам сжиженного углеводородного газа (пропана) ООО «Газэнергосеть Брянск» формирует заявки по следующим телефонным номерам: 8 (4832) 78-31-16; 8(4832)78-31-18; 8-929-020-14-00; 8-950-692-20-40 и по электронной почте: olgakkhan@gmail.com; lpgavtogaz@gmail.com.

Обмен пустого баллона, соответствующего требованиям действующего законодательства, на баллон с газом (балансовый газ) можно осуществить по адресам: г. Мценск, мкр. Коммаш (ПРХБ); г. Ливны, ул. Хохлова, д. 69 а (ПРХБ).

Для обмена баллонов с коммерческим газом необходимо обратиться по следующим адресам: п. Знаменка, ул. Автодорожная, д. 27 (АГЗС); г. Орел, Московское шоссе, д. 138 (АГЗС); г. Орел, Карачевское шоссе, д. 96 (АГЗС).

Напомним, что 7 июня губернатор Орловской области Вадим Потомский встретился с генеральным директором ООО «Газпром трансгаз Москва» Александром Бабаковым. Речь шла о дальнейшем взаимодействии и реализации ряда проектов.

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