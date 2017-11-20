Сумма банковских вкладов орловчан выросла до 74,9 млрд руб.

За 9 месяцев 2017 года жителям региона выдано кредитов более чем на 25,7 млрд рублей. Это на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Как отмечает Отделение по Орловской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, на начало октября накопленный ссудный портфель физических лиц составил 46,6 млрд рублей.

Объем вкладов жителей Орловской области в кредитных учреждениях региона с начала года увеличился на 3,9 млрд рублей и по итогам трех кварталов превысил 74,9 млрд рублей.

Совокупный объем средств индивидуальных предпринимателей Орловской области в банках региона по итогам 9 месяцев нынешнего года превысил 1,7 млрд рублей.