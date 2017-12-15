Суд приговорил экс-главу Минэкономразвития Улюкаева к восьми годам колонии
15.12.2017
Суд приговорил экс-главу Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева к восьми годам лишения свободы и штрафу в 130 млн рублей, сообщает ТАСС.
«Признать Улюкаева виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ и приговорить его к восьми годам лишения свободы с отбытием наказания в колонии строгого режима и штрафу 130 млн рублей», — огласила решение судья.
Улюкаев был взят под стражу в зале суда. На вопрос судьи, понятен ли приговор, экс-министр сказал: «Приговор понятен».
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