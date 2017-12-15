Суд приговорил экс-главу Минэкономразвития Улюкаева к восьми годам колонии

Суд приговорил экс-главу Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева к восьми годам лишения свободы и штрафу в 130 млн рублей, сообщает ТАСС.

«Признать Улюкаева виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ и приговорить его к восьми годам лишения свободы с отбытием наказания в колонии строгого режима и штрафу 130 млн рублей», — огласила решение судья.

Улюкаев был взят под стражу в зале суда. На вопрос судьи, понятен ли приговор, экс-министр сказал: «Приговор понятен».