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  3. Стоимость ремонта освещения в сквере Ермолова снизили на 90 тыс. руб.

Стоимость ремонта освещения в сквере Ермолова снизили на 90 тыс. руб.

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07.02.2017

По информации Дмитрия Зуева, начальника МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла», восстановление освещения в сквере Ермолова обойдется городскому бюджету в 310 тыс. руб. Проектом предусмотрено восстановление освещения в самом сквере, а также подсветка памятника.

Напомним, что ранее специалисты МКУ заявили стоимость восстановительных работ в размере 400 тыс. руб.

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