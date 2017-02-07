Стоимость ремонта освещения в сквере Ермолова снизили на 90 тыс. руб.
07.02.2017
По информации Дмитрия Зуева, начальника МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла», восстановление освещения в сквере Ермолова обойдется городскому бюджету в 310 тыс. руб. Проектом предусмотрено восстановление освещения в самом сквере, а также подсветка памятника.
Напомним, что ранее специалисты МКУ заявили стоимость восстановительных работ в размере 400 тыс. руб.
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