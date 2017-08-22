США прекращают выдачу виз в России

США приостанавливают процедуру выдачи неиммиграционных виз по всей России с 23 августа, пишет ТАСС. Об этом сообщило американское посольство в Российской Федерации.

Сообщается, что процедура выдачи неиммиграционных виз США возобновится в Москве 1 сентября. При этом в консульствах в РФ ее приостановят на неопределенный срок.

«В связи с мерами, принятыми Российской Федерацией по ограничению численности сотрудников дипломатической миссии США в РФ, начиная с 23 августа 2017 года, процедура выдачи неиммиграционных виз по всей России будет приостановлена. 1 сентября 2017 года эта процедура возобновится в Москве. Процедура выдачи неиммиграционных виз в консульствах США в России будет приостановлена на неопределенный срок», — сообщается на сайте посольства США в Москве.