Спецстрой России ликвидируют до 1 октября 2017 года

Спецстрой России будет ликвидирован до 1 октября 2017 года, соответствующее распоряжение правительства опубликовано на портале правовой информации.

«Завершить ликвидационные мероприятия по упразднению Спецстроя России до 1 октября 2017 года», — говорится в документе.





