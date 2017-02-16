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Спецстрой России ликвидируют до 1 октября 2017 года

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16.02.2017

Спецстрой России будет ликвидирован до 1 октября 2017 года, соответствующее распоряжение правительства опубликовано на портале правовой информации.

«Завершить ликвидационные мероприятия по упразднению Спецстроя России до 1 октября 2017 года», — говорится в документе.



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