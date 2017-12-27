Создание портала «Обращаем внимание» прокомментировали представители общественности и органов власти Орловской области.

Своим мнением о реализации проекта поделился заместитель председателя Федерации профсоюзов Орловской области Юрий Власов.

«Создание портала „Обращаем внимание“ считаю хорошим шагом к открытости власти, — отметил он. — Профсоюзы области всегда выступают за принципы социального диалога и социального партнерства. А сегодня появляется инструмент прямой связи граждан и Губернатора.

Считаю, что в вопросах ЖКХ и дорожного строительства, конечно, должна обеспечиваться прозрачность. Очень важно то, что на сайте будет представлена информация о многоквартирных домах, попавших в программу капитального ремонта, дворовых территориях, подлежащих благоустройству, объектах дорожного строительства.

Однако, думаю, что ресурс должен развиваться. И в первую очередь развитие должно коснуться социально-трудовой сферы. В настоящее время профсоюзы регулярно сталкиваются с нарушениями трудового законодательства.На протяжении ряда лет стоят вопросы вывода зарплат работников из „серых“ схем, ликвидации неформальной занятости и задолженностей по выплате заработной платы, развития принципов безопасного труда и в целом социального партнёрства».

О своей поддержке проекта заявил депутат Орловского городского Совета, руководитель общественного движения «Без Ям Орловщина» Евгений Косогов. Он отметил, что на протяжении нескольких лет неоднократно предлагал региональному Правительству создать подобный портал, однако ранее эти обращения не были услышаны. Созданный общественным движением сайт «Без Ям Орловщина», на который обращались жители по проблемным вопросам содержания улично-дорожной сети города Орла, прекратил свою работу по организационным причинам, связанным с УКХ города Орла.

«Созданный портал очень важен. Это будет открытая информация о проблемах. Я поддерживаю создание данного портала, так как он позволит выявить проблемные места и несправляющихся со своими обязанностями руководителей. Поэтому это правильное и мудрое решение. Надеюсь, что портал будет эффективно развиваться», — отметил Евгений Косогов.

В своем комментарии Председатель Общественной палаты Орловской области Елена Сенько отметила, что за истекшее десятилетие почти ¾ жителей таких регионов как Орловщина начали активно пользоваться возможностями Интернета. С такими изменениями сегодня уже просто нельзя не считаться.

«Цифровая экономика, о строительстве которой сегодня говорят все активнее, на наш взгляд, должна сохранить прежде всего социальную направленность государства.

Широкий потенциал достижений и преимуществ современных информационных технологий необходимо использовать для повышения качества жизни наиболее незащищенных с социальной точки зрения сограждан.

Начало работы такого портала, безусловно, является своевременным и востребованным обществом шагом. Не тратя силы, нервы, для каждого жителя Орловской области становится возможным доступно и оперативно сообщить о наболевшей проблеме, поставить решение этой проблемы на контроль, своевременно проинформировать о ней власть. Это один из важнейших элементов повышения качества жизни, ради которого десятки НКО Орловской области работают из года в год.

Но важно не только запустить такой инструмент, но и помочь жителям, прежде всего пожилого возраста, научиться этим инструментом пользоваться. К слову, у нас в регионе уже более 10 лет эффективно действует несколько инициатив гражданских активистов, силами которых за это время бесплатное обучение навыкам пользования компьютером получили более 10 тысяч орловцев», — сказала Елена Сенько

Президент Союза «Орловская торгово-промышленная палата» Светлана Ковалева поддержала инициативу врио Губернатора Андрея Клычкова по созданию портала «Обращаем внимание», отметив его большую актуальность для решения вопроса обратной связи общественности и органов власти. «Как представитель малого и среднего бизнеса и неравнодушный житель Орловщины, я считаю, что создание подобного интерактивного портала — необходимая мера для улучшения качества жизни в регионе», — подчеркнула Светлана Ковалева. Одновременно с этим, она предложила дополнить функционал портала разделом о ходе выполнения полученных обращений от граждан, поступивших на портал. В частности, было предложено публиковать количество поступивших обращений по отдельным направлениям, находящихся в работе обращений и выполненных.

Кроме того, для визуализации проекта Светлана Ковалева предложила создать на портале интерактивную карту обращений по районам города Орла и всей Орловской области с точками геолокации. По клику на определенную точку геолокации должно показываться количество обращений и тематика с автоматическим переходом к тексту обращения.