«Союз сахаропроизводителей России» инвестирует в Орловскую область
05.10.2017
Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии было подписано 4 октября в рамках Российской агропромышленной выставки «Золотая осень» заместителем Председателя Правительства Орловской области по АПК Дмитрием Бутусовым и председателем Правления Некоммерческой организации «Союз сахаропроизводителей России» Союзроссахар Андреем Бодиным.
Одним из основных направлений сотрудничества сторон является создание благоприятных условий для осуществления сельскохозяйственной деятельности и обеспечения продовольственной безопасности на территории Орловской области. Планируется взаимодействие по вопросам реализации на территории Орловской области инвестиционных проектов и региональных программ, направленных на развитие сельскохозяйственной деятельности.
Помимо этого, сотрудничество будет направлено на расширение и укрепление деловых связей с инвесторами в сфере сельскохозяйственной деятельности, включая свеклосахарную сферу.
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