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«Союз сахаропроизводителей России» инвестирует в Орловскую область

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05.10.2017

Правительство Орловской области будет сотрудничать с Некоммерческой организацией «Союз сахаропроизводителей России».

Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии было подписано 4 октября в рамках Российской агропромышленной выставки «Золотая осень» заместителем Председателя Правительства Орловской области по АПК Дмитрием Бутусовым и председателем Правления Некоммерческой организации «Союз сахаропроизводителей России» Союзроссахар Андреем Бодиным.

Одним из основных направлений сотрудничества сторон является создание благоприятных условий для осуществления сельскохозяйственной деятельности и обеспечения продовольственной безопасности на территории Орловской области. Планируется взаимодействие по вопросам реализации на территории Орловской области инвестиционных проектов и региональных программ, направленных на развитие сельскохозяйственной деятельности.

Помимо этого, сотрудничество будет направлено на расширение и укрепление деловых связей с инвесторами в сфере сельскохозяйственной деятельности, включая свеклосахарную сферу.

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