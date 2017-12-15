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Совфед уточнил правила капремонта многоквартирных домов

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15.12.2017

Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, который уточняет правила проведения капитального ремонта многоквартирных домов, в которых такой ремонт требовался еще до приватизации. Согласно документу, платить за эти работы должны муниципалитеты, перечисляя средства на счет регионального оператора или спецсчет для капремонта, передает ТАСС.

Если за счет средств муниципалитетов проведен капитальный ремонт только отдельных элементов общего имущества в многоквартирном доме, то бывший наймодатель обязан провести капремонт и всех оставшихся элементов.

Кроме того, согласно закону, обязательства по устранению выявленных нарушений подрядные организации осуществляют за свой счет и своими силами.

Документом устанавливаются также права и обязанности собственников помещений, уточняются полномочия органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления по организации и проведению капитального ремонта.

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