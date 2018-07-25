Совфед рассмотрит закон о повышении НДС на 20% 28 июля

Совет Федерации планирует на заседании 28 июля рассмотреть закон, повышающий ставку налога на добавленную стоимость (НДС) с 1 января 2019 года до 20% с нынешних 18% и одновременно сохраняющий на постоянной основе ставку страховых взносов в социальные внебюджетные госфонды на уровне 30%, сообщила РИА Новости в среду замглавы бюджетного комитета Елена Перминова.

По ее словам, предварительно документ будет рассмотрен на заседании комитета в четверг с участием Минфина.