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Совфед обяжет студентов вставать на воинский учет по месту фактического проживания

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03.05.2017

Группа сенаторов во главе с председателем комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктором Озеровым внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, который обязывает студентов вставать на воинский учет по месту их фактического проживания. Документ размещен в думской электронной базе данных.

По действующему законодательству граждане обязаны состоять на воинском учете только по месту жительства или по месту пребывания. «Однако, как показывает практика, значительное количество призывников, обучающихся в образовательных организациях высшего образования, особенно в таких городах, как Москва и Санкт-Петербург, не могут получить по различным причинам регистрацию по месту пребывания или по месту жительства», — отмечается в пояснительной записке.

В результате такие студенты «не могут быть поставлены на воинский учет и не призываются на военную службу в случае, если они лишаются права на получение отсрочки от призыва на военную службу (по окончании вуза, отчисления из вуза или лишения государственной аккредитации соответствующей образовательной программы)», констатируют сенаторы.

Поправки требуют от указанных граждан «вставать на воинский учет по месту их фактического проживания». Порядок постановки их на воинский учет (на основании справки с места учебы или места работы) будет определяться постановлением правительства РФ, пишет ТАСС.

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