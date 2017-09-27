Совфед обеспечит поддержку программы реструктуризации кредитов регионов

Совет Федерации «без бюрократических проволочек» обеспечит законодательную поддержку масштабной программы реструктуризации накопленных бюджетных кредитов регионов, пишет ТАСС. По информации агентства, об этом сообщила в среду на открытии осенней сессии верхней палаты парламента спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Она подчеркнула, что Совфед продолжит «твердо отстаивать интересы регионов». «Нам надо более энергично уже на ранних стадиях „отсекать“ законы, которые предполагают увеличение расходов или снижение доходов бюджетов субъектов Федерации без установления соответствующих компенсаций», — сказала Матвиенко.

По ее словам, первостепенная задача — уменьшение долгов регионов. Она отметила важность принятого президентом РФ Владимиром Путиным решения с 1 января 2018 года запустить программу реструктуризации накопленных бюджетных кредитов регионов. Программа рассчитана на семь лет, для некоторых регионов может быть продлена до 12 лет на максимально льготных условиях. «Таким образом в региональных бюджетах останутся финансовые ресурсы на развитие, социальные расходы, повышение зарплаты бюджетникам. Мы должны обеспечить оперативно, без проволочек и бюрократии законодательную поддержку, необходимую для реализации этого масштабного проекта», — сказала Матвиенко.