Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 18 марта 2018 года

Совет Федерации на заседании в пятницу единогласно одобрил постановление палаты о назначении выборов президента Российской Федерации на 18 марта 2018 года, передает ТАСС.

В течение пяти дней (максимум до 20 декабря) постановление Совфеда должно быть опубликовано. Только после публикации этого документа избирательная кампания считается официально стартовавшей, партии могут проводить предвыборные съезды, а самовыдвиженцы — организовывать собрания групп поддержки.

Как сообщил глава комитета верхней палаты по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, постановление Совета Федерации о назначении выборов президента РФ на 18 марта 2018 года будет опубликовано 18 декабря.

«Мы подготовим все соответствующие документы для публикации. Все материалы будут готовы и будут опубликованы официально 18 декабря», — сказал Клишас.