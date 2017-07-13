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  3. Сотрудники «Зеленстроя» установили новые топиарные композиции на улицах областного центра

Сотрудники «Зеленстроя» установили новые топиарные композиции на улицах областного центра

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13.07.2017

Сотрудники «Зеленстроя» установили новые топиарные композиции на улицах областного центра.

Рядом с Центральным рынком в недавно созданном сквере Гармонистов разместили большую гармонь из веток и листьев. А на Автовокзальной площади поставили «Лошадей».

Ранее в Орле установили фигуры «Орден Отечественной войны», «Земной шар», «Открытая книга» и «Пчела». Об этом сообщили в мэрии.

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