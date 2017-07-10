В первой половине этого года сотрудники регионального управления Роспотребнадзора сняли с реализации 80 тонн зерна и продуктов его переработки. Поводом для возвращения товара поставщикам стали многочисленные нарушения оформления документов, а также сомнительное качество.

Общий объём наложенных административных штрафов составил 670 тысяч рублей.

Всего в этот период инспекторы Роспотребнадзора проверили около двух миллионов тонн зерна.