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  3. Сотрудники ОМОН и СОБР Росгвардии получат статус военнослужащих в 2018 году

Сотрудники ОМОН и СОБР Росгвардии получат статус военнослужащих в 2018 году

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03.02.2017

Все сотрудники подразделений ОМОНа и СОБРа, переданных из МВД в Росгвардию, приобретут статус военнослужащих в 2018 году, сообщил в пятницу на пресс-конференции первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов.

"В настоящее время идет процесс перевода сотрудников данных подразделений в наше ведомство. В 2018 году все приобретут статус военнослужащих«,- сообщил Меликов. По его словам, процесс перевода займет весь текущий год, поскольку данная процедура является непростой и имеет ряд сложностей. «В частности, сотрудникам при переводе необходимо пройти военно-врачебную комиссию. Сами понимаете, количество людей очень большое и процедура не быстрая», — отметил генерал.

Он добавил, что процесс перевода ни в коей мере не скажется негативно на социальных гарантиях перед сотрудниками ОМОНа и СОБРа. Денежное довольствие будет выплачиваться в полном объеме, медицинское обеспечение и санаторно-курортное лечение сохранится.

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