Состоялся официальный запуск проекта, который реализуется в рамках соглашения, подписанного губернатором Орловской области Вадимом Потомским

В Орловской области состоялся официальный запуск проекта по созданию функционального проектного офиса. В его основные задачи будет входить разработка стратегических планов развития нашего региона, а также готовых инвестиционных проектов «под ключ».

Проект реализуется в рамках соглашения, подписанного губернатором Орловской области Вадимом Потомским и главой «Сбербанка» Германом Грефом в феврале этого года на форуме в Сочи.

«Стартовое» совещание состоялось на базе орловского отделения «Сбербанка». В нём принял участие первый заместитель губернатора Александр Бударин.