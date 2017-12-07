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  3. Соколов провел совещание с орловским избиркомом в преддверии выборов президента

Соколов провел совещание с орловским избиркомом в преддверии выборов президента

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07.12.2017

Сегодня, 7 декабря, руководитель администрации губернатора и правительства Орловской области Вадим Соколов провел совещание с участием членов областной Избирательной комиссии .

В числе участников совещания были заместитель председателя правительства области по внутренней политике Вячеслав Ерохин, председатель Избирательной комиссии области Людмила Маркина, военный комиссар региона Сергей Старков, представители территориальных подразделений федеральных органов власти.

«Начинается отсчет времени, когда будет дан старт выборам Президента Российской Федерации в 2018 году, − отметил Вадим Соколов, открывая совещание. — Прежде всего, особое внимание необходимо уделить вопросу качества подготовки списков избирателей». Он подчеркнул, что на территории Орловской области была выстроена четкая система работы по регистрационному учету избирателей.

В ходе совещания был определен алгоритм межведомственного взаимодействия государственных органов, органов местного самоуправления и должностных лиц при проведении мероприятий по регистрации (учету) избирателей, уточнению сведений об избирателях и составлению списков избирателей области.

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