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Социально ориентированные НКО получат субсидии из орловского бюджета

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10.05.2017

Объявлен конкурс на предоставление субсидий из бюджета города Орла социально ориентированным некоммерческим организациям в 2017 году. Общая сумма выплат составит 600 тысяч рублей. Конкурс проводится в областном центре ежегодно с 2012 года. Его основная цель — поддержка некоммерческих организаций, осуществляющих социально значимую деятельность и реализующих социальные проекты на территории Орла. За это время они получили из бюджета города 42 субсидии.

Для участия в нем необходимо предоставить в управление по организационной работе, молодёжной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла заявку и документы, указанные в положении о проведении конкурса. Они принимаются до 14 июня в рабочие дни с 9:00 до 18:00 в бумажном и электронном виде по адресу: 302028, г. Орёл, Пролетарская гора, д.1, каб. 326.

В течение срока приема документов специалисты управления организуют консультирование по вопросам подготовки заявок на участие в конкурсе по телефону: (4862) 76-15-60. После завершения их приема, конкурсная комиссия, в состав которой вошли специалисты администрации города, представители Орловского городского Совета народных депутатов и общественных организаций, определит победителей.

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