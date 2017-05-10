Социально ориентированные НКО получат субсидии из орловского бюджета

Объявлен конкурс на предоставление субсидий из бюджета города Орла социально ориентированным некоммерческим организациям в 2017 году. Общая сумма выплат составит 600 тысяч рублей. Конкурс проводится в областном центре ежегодно с 2012 года. Его основная цель — поддержка некоммерческих организаций, осуществляющих социально значимую деятельность и реализующих социальные проекты на территории Орла. За это время они получили из бюджета города 42 субсидии.

Для участия в нем необходимо предоставить в управление по организационной работе, молодёжной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла заявку и документы, указанные в положении о проведении конкурса. Они принимаются до 14 июня в рабочие дни с 9:00 до 18:00 в бумажном и электронном виде по адресу: 302028, г. Орёл, Пролетарская гора, д.1, каб. 326.