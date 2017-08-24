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  3. Со 2 сентября в Северном районе Орла начнут сносить гаражи

Со 2 сентября в Северном районе Орла начнут сносить гаражи

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24.08.2017

24 августа представители муниципалитета разместили в Северном районе 27 объявлений о необходимости сноса незаконных гаражей: 25 — в районе дома № 160 (корпус 3) и два — на гаражах в районе дома № 166 по Московскому шоссе. Если до 2 сентября владельцы не демонтируют гаражи самостоятельно, специальная комиссия вынесет решение о сносе и затем будет выбран подрядчик, который уберет конструкции.

Как пояснили в УМИЗ, при сносе совместно с представителями органов внутренних дел гаражи вскрываются, имущество описывается и передается на хранение. Гараж транспортируется по адресу: Новосильское шоссе, 18.

Напомним, что в ближайшее время также планируется снести восемь незаконных гаражей в пер. Молодогвардейском и в районе домов № 124 и № 132 по ул. Комсомольской. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Ссылки по теме:

Гаражи орловских кооперативов «Энергетик», «Водопад», «Ока» останутся на прежнем месте

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