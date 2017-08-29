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  3. Смертность населения в РФ в январе-июле снизилась на 2,1%

Смертность населения в РФ в январе-июле снизилась на 2,1%

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29.08.2017

Смертность населения в России с начала года снизилась на 2,1% по сравнению с январем-июлем 2016 года, передает ТАСС. Такие данные содержатся в оперативном докладе Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

В январе-июле этого года в России умерло свыше 1,27 млн человек, тогда как годом ранее — более 1,29 млн человек. Росстат указывает, что оперативные данные не учитывают окончательные медицинские свидетельства о смерти.

С начала года россияне, в частности, стали меньше умирать от туберкулеза (снижение на 15,2%),от болезней органов дыхания (9%), от онкологии (2,9%).

Наибольшее снижение смертности с начала года продемонстрировали Республика Тыва (9,3%), Сахалинская область (8%), Еврейская автономная область (9%), Чукотский автономный округ (7,1%).

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