Смертность населения в РФ в январе-июле снизилась на 2,1%

Смертность населения в России с начала года снизилась на 2,1% по сравнению с январем-июлем 2016 года, передает ТАСС. Такие данные содержатся в оперативном докладе Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

В январе-июле этого года в России умерло свыше 1,27 млн человек, тогда как годом ранее — более 1,29 млн человек. Росстат указывает, что оперативные данные не учитывают окончательные медицинские свидетельства о смерти.

С начала года россияне, в частности, стали меньше умирать от туберкулеза (снижение на 15,2%),от болезней органов дыхания (9%), от онкологии (2,9%).

Наибольшее снижение смертности с начала года продемонстрировали Республика Тыва (9,3%), Сахалинская область (8%), Еврейская автономная область (9%), Чукотский автономный округ (7,1%).