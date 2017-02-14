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Смартфоны от Samsung стали лучшими в рейтинге Роскачества

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14.02.2017

АНО «Российская система качества» (Роскачество) опубликовала результаты исследования смартфонов 2016 года, сообщает «Коммерсант». "Тестирование велось по двадцати направлениям, включая прочность, качество звука и видео, производительность, скорость обработки данных, функциональность, работу аккумулятора и т.д. Всего изучено 274 показателя качества. Кроме того, при исследовании новых моделей 2016 года в программу испытаний введен новый показатель прочности задней камеры«,— указано в сообщении Роскачества.

Самые высокие оценки получили гаджеты от южнокорейской компании Samsung. Первые семь позиций занимают разные модели Galaxy, на восьмом месте гаджет от LG, девятое место занимает вновь Samsung с Galaxy S5, замыкает первую десятку iPhone 7 от Apple. Последними в рейтинге оказались смартфоны от Acer, Alcatel и Nokia, а также некоторые модели Samsung, Huawei, ZTE и Microsoft.

Сообщается, что гаджеты проходили испытание на устойчивость к влаге с помощью искусственно организованного «дождя», помещались в специальный барабан для проверки прочности, подвергались падению с 80-метровой высоты. По данным исследования, производители все больше внимания уделяют камере, работе аккумулятора и прочности устройства, а не качеству звонков и SMS.

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