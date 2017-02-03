Следственный комитет обвинил СМИ в провоцировании преступлений против детей

Большое количество информации в СМИ о совершенных преступлениях в отношении детей провоцирует новые случаи противоправных действий, сообщила в пятницу руководитель управления процессуального контроля за расследованием отдельных видов преступлений СК РФ Евгения Минаева.

Третьего февраля в нижней палате парламента проходит заседание рабочей группы по подготовке комплексного проекта федерального закона, направленного на усиление мер защиты детей от сексуального насилия, в том числе педофилии.

«Нужно снижать количество информации по лицам, совершившим преступления в отношении несовершеннолетних в СМИ. Считаем, что это провоцирует новые преступления», — сказала Минаева на заседании рабочей группы.

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