Следственный комитет обвинил СМИ в провоцировании преступлений против детей
03.02.2017
Большое количество информации в СМИ о совершенных преступлениях в отношении детей провоцирует новые случаи противоправных действий, сообщила в пятницу руководитель управления процессуального контроля за расследованием отдельных видов преступлений СК РФ Евгения Минаева.
Третьего февраля в нижней палате парламента проходит заседание рабочей группы по подготовке комплексного проекта федерального закона, направленного на усиление мер защиты детей от сексуального насилия, в том числе педофилии.
«Нужно снижать количество информации по лицам, совершившим преступления в отношении несовершеннолетних в СМИ. Считаем, что это провоцирует новые преступления», — сказала Минаева на заседании рабочей группы.
Ссылки по теме:
Яровая предложила создать в РФ единую информационную базу педофилов
Комментарии (0)
Комментарии ВКонтакте:
Комментарии Facebook: