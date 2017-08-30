Следственное управление СК РФ по Орловской области возглавил Анатолий Щуров

Нового руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области, генерал-майора юстиции Анатолия Щурова представил руководитель управления кадров Следственного комитета Российской Федерации Виктор Долженко.

Генерал-майор юстиции Анатолий Щуров назначен Указом Президента Российской Федерации от 21 августа 2017 года руководителем следственного управления Следственного комитета РФ по Орловской области.

Анатолий Петрович родился в 1964 году в Тамбовской области. В 1991 году окончил Воронежский государственный университет. Затем в течение 12 лет проходил службу в органах прокуратуры Тамбовской области. С марта 2003 года по сентябрь 2007 года занимал должность заместителя прокурора Липецкой области. В сентябре 2007 года был назначен руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Липецкой области. За добросовестный труд Анатолий Щуров награжден нагрудным знаком «Почетный сотрудник Следственного комитета Российской Федерации», многими ведомственными наградами.