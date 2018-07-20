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СК предъявил обвинение похитителям Будагова

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20.07.2018

Следствие предъявило обвинение четырем похитителям владельца агрохолдинга «Орловская нива» Сергея Будагова, которого они вывезли под Тулу ради выкупа в 20 миллионов рублей. Об этом сообщило в пятницу следственное управление СК РФ по региону.

«Предъявлено обвинение четверым участникам преступной группы, совершившим похищение Сергея Будагова — владельца агрохолдинга „Орловская Нива“. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п.п. „а“, „в“, „г“ ч. 2 ст. 126 (похищение человека)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, обвиняемые заключены под стражу. Вину в содеянном они признают и поясняют, что за освобождение бизнесмена они хотели получить выкуп в 20 миллионов рублей.

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