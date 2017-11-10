Школьный курс религиозных культур и светской этики может быть расширен

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) помогает узнать больше об общих ценностях, объединяющих представителей разных религий, поэтому есть основания его расширить. Об этом в четверг рассказали ТАСС родители и представители традиционных религий России.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки, в 2016/2017 учебном году курс ОРКСЭ изучали 1,4 млн четвероклассников. При этом в течении пяти лет преподавания предмета сохранялось примерно одинаковое распределение модулей, которые выбирали родители. На первых местах — «Основы светской этики» (около 40%), «Основы православной культуры» (32-36%) и «Основы мировых религиозных культур» (около 17%). Незначительное число учащихся, менее процента, выбрало в 2016 году «Основы буддийской культуры» (5 тыс. человек) и «Основы иудейской культуры» (303 человека).

Сейчас для предмета выделены 34 академических часа в 4 классе. Еще два года назад представители Русской православной церкви говорили о том, что курс может быть расширен.

В частности, как отмечал глава отдела религиозного образования митрополит Ростовский Меркурий, совместно с министерством образования тогда была разработана концепция, предусматривающая поэтапное введение предмета по выбору родителей и школьников со 2 по 10 классы общеобразовательной школы.

Ранее эту идею выражал и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По его мнению, курс ОРКСЭ рассчитан на воспитание не только нравственного сознания ребенка, но и национального самосознания, и в школьной программе другого подобного предмета нет. Патриарх также отмечал, что выделенные для предмета 34 академических часа не мотивируют преподавателей повышать квалификацию, проходить профильные по теме обучающие курсы. Расширение курса помогло бы решить проблему нехватки и квалификации преподавательских кадров.





