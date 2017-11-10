Шатиловская станция получит федеральный статус

Шатиловская сельскохозяйственная опытная станция войдет в состав Федерального научного центра зернобобовых и крупяных культур, сообщила пресс-служба областной администрации.

По словам заместителя председателя правительства Орловской области по агропромышленному комплексу Дмитрия Бутусова, решение принято в связи со сложной экономической ситуацией в подведомственном ФАНО учреждении, находящемся в федеральной собственности. Бутусов отметил, что правительство области неоднократно обращалось в адрес руководства в Москве с предложением выработки совместного оперативного плана по реорганизации учреждения, организационно-правовая форма которого в настоящий момент не позволяет привлекать средства областного бюджета на развитие предприятия.

В соответствии с письмом первого заместителя руководителя ФАНО России Алексея Медведева, решение о реструктуризации принято. Оно соответствует общероссийским тенденциям работы ведомства.

Одним из условий реорганизации является согласие коллективов научных учреждений.

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