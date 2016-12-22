Сергей Кириенко провел информационный семинар для вице-губернаторов

В Корпоративном университете Сбербанка в Подмосковье начался первый семинар для вице-губернаторов, проводимый под руководством нового куратора внутренней политики Кремля Сергея Кириенко. Программа обучения сконцентрирована вокруг подготовки к выборам президента в 2018 году. Параллельно АП присматривается к губернаторскому корпусу и проблемам, больше всего волнующим региональные власти, пишет «Газета.Ru».

Главный инструмент, которым обладает АП для проведения выборов на местах, — заместители руководителей регионов, отвечающие за внутреннюю политику в своих субъектах. Именно их практические действия и корректировка подхода к организации политического процесса должны обеспечить необходимый результат.

По словам одного из участников встречи, все обратили внимание на открытость нового куратора внутриполитического блока Кремля, который не довлеет над аудиторией, не ставит ей каких-либо ограничений и не критикует за высказанное мнение.

Первый день учебы был посвящен «Основным вызовам и их влиянию на организацию работы внутриполитического блока», а, по сути, проблемам, которые сегодня больше всего волнуют регионы. С экспертным мнением перед вице-губернаторами выступил глава коммуникационного холдинга «Минченко и консалтинг» Евгений Минченко. Он рассказал собравшимся о технологиях, использованных на выборах президента США, а также преимуществах их победителя Дональда Трампа, главным из которых было грамотное использование интернета и социальных сетей. По словам участников семинара, им также рекомендовали более активно использовать интернет в своей работе, выстраивать онлайн-коммуникации с населением.

Очевидно, что ставка на интернет будет сделана и во время президентских выборов в 2018 году в России. Их благополучное проведение считается основной задачей, стоящей перед Сергеем Кириенко, который, согласно сообщениям некоторых СМИ, сейчас также назначен куратором интернет-СМИ и социальных сетей.

О новых технологиях вице-губернаторам расскажут и во второй день семинара-совещания, на котором вопросу будут посвящены сразу две сессии: «Современные технологии социальных коммуникаций: основные тренды и практики. Повышение вовлеченности и эффективности взаимодействия власти и общества» и «Новые подходы к изучению общественного мнения».